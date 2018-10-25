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Kütahyalı'ya kötü haber! Saffet Snacaklı'ya takipsizlik

Rasim Ozan Kütahyalı'nın babası Seyhun Kütahyalı'nın kendisine hakaret edildiği iddiasıyla MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:48
Kütahyalı'ya kötü haber! Saffet Snacaklı'ya takipsizlik

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak Saksosu” şeklindeki ırkçı ve belden aşağı ifadeler kullanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu ırkçı ve belden aşağı sözlerine tepki gösteren MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, bir gazeteye verdiği röportajda, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" ifadesini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Rasim Ozan Kütahyalı'nın babası Seyhun Kütahyalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sancaklı hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği şikayet dilekçesi sonrası Saffet Sancaklı hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Seyhun Kütahyalı'ya hakaret edildiği yönünde delil bulunamaması nedeniyle...

Soruşturma neticesinde Sancaklı'nın, "Şerefsiz oğlu şerefsiz… Böyle insanların artık toplum dışına çıkması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım" diyerek, Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdiği, tepkinin şiddetini artırmak için de "Şerefiz oğlu şerefsiz" ifadesini kullandığı, o sözün, şikayet edene yönelik olmadığı belirtildi. “Şerefsiz oğlu şerefsiz” denilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın şikayetçi olmaması ve babası Seyhun Kütahyalı'ya hakaret edildiği yönünde delil bulunamaması nedeniyle, Saffet Sancaklı hakkında takipsizlik kararı verilerek, dava açılmasına yer olmadığına karar verildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:48
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