Kütahyalılar, birlik ve beraberlik gecesinde buluştu

Kütahya’lı dernekler İzmir’in Buca ilçesinde bir araya gelerek yörük ve Türkmen kültürünü yaşatmak için yöresel kıyafetlerle gösteri yaptılar ve Kütahya türküleriyle gönüllerince eğlendiler.

İzmir’inBuca ilçesinde, düğün salonunda organize edilen etkinliğe Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu na bağlı derneklerin katılım ve katkıları yoğun oldu. Geceye Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İzmir Yörükler Derneği Başkanı Mehmet Gülcan, siyasiler ve STK Başkanları ve Kütahya sevdalıları katıldı. Yapılan gecede Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, 22 Martta yapılacak olanBuca Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma derneğinin açılışına herkesi davet etti. Gecenin solisti Gediz’li Ali aydın ile misafirler yöresel oyunları oynadı. Gecede gençlerin Kütahya şiiri okuması ve hazırladıkları Kütahya’yı anlatan slayt gösterisi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yörük kültürünü temsil eden oyunların kadın ustalar tarafından oynanması ve Kütahya’ya özel oynanan oyunlar büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda, Dernek Başkanı Ufuk Aksoy tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.