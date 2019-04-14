0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahya’da 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

14 Nisan 2019 Pazar 15:18
Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahya’da 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bugüne kadar 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Kütahya Müftülüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Kaditler Camisi cemaatinin destekleriyle 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya ikinci OSB ağaçlandırma alanın da gerçekleştirilen etkinlikte Kütahyalı vatandaşlar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dağıtılan 400 Karaçam, 400 Sedir ve 200 Bağrem fidanını toprakla buluşturdu.


Peygamber Efendimizin sünnetini yaşatmak ve yeşertmek için bu etkinliği yaptıklarını söyleyen İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “İl Müftülüğü olarak yine geleneksel bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baharın kendini gösterdiği bu güneşli günde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz fidan dikme etkinliğini yapıyoruz. Genci yaşlısı çok farklı kesimden vatandaşlar ile bir aradayız. Fidan dikme etkinliğine katılan herkese teşekkür ederim. Nasıl ki bu doğa geçmişte bize emanet edildiyse, ağaç, toprak, hava ve su, bütün bunlar bize birer emanet. Bize düşen bugün çevreye, toprağa, havaya duyarlı birer birey olmak. Bu etkinliğimize de bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizde bu amaçla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız. ’Ağaç kesen baş keser’ diyecek kadar ağaç sevgisini önemseyen bir ecdadın mensuplarıyız” dedi.


Geleneksel hale gelmiş etkinlikle 10 yılda 125 bin fidan diktiklerini söyleyen Kaditler Cami İmam Hatibi Muammer Torun, “bu etkinliklerde ki asıl amacımız halkı bir araya getirmek. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmek, çocuklarımızı sevindirmek ve onlara ağaç sevgisini aşılamak, onlara vatan millet sevgisini aşılamak. Bizim gayemiz yem yeşil bir Kütahya” diye konuştu.


Etkinliğe katılan vatandaşlar ise dikili bir fidanları olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 milyar lirayı bulan turizm yatırımına teşvik belgesi düzenlendi
    1. 5 milyar lirayı bulan turizm..
    2. Colin Kazım'ın takımından tarihi yenilgi
    3. Prof. Dr. Bilal Sambur Akit’e konuştu:..
    4. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Başkan Aras, Türkbükü sakinleriyle..
    7. Japon devi 8 ülkeyi Türkiye'den..
    8. Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet..
    9. Dünya ülkeleri alarmda! İşte devlete..
    10. Pazarcı esnafının yüzü güldü
    11. Kontrolden çıkıp ters dönen TIR'ın..
    12. Gençlerin derbisi olaylı bitti
    13. Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı..
    14. İnşaat malzemelerini taşıyamayınca..
    15. Çin pazarına odaklanan ihracatçılar..
    16. Bölüm başkanı profesör 'cinsel..
    17. Terör örgütü için Konya Büyükşehir..
    18. Aile içi dehşet! Eşini vurup fare..
    19. 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu..
    20. Tarihi maratona Kenyalı damgası
    21. Sarımsağın ilginç kullanım alanları..
    22. Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp..
    23. Sakarya’da toprak kaydı, 1 kişi toprak..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    25. Burhaniye’de Atatürk’ün ilçeye..
    26. Dezavantajlı çocuklar piknikte buluştu
    27. Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır..
    28. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış..
    29. ESO yönetimi yeni projeler için EBSO..
    30. WhatsApp ve Instagram’a neden..
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer