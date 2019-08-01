0553 313 94 23

Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin kararına tepki

Kütahyalı şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin kararına tepki

Kütahyalı şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.


Evladı Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın, 19 Mayıs 2016 günü Mardin’in Musaybin ilçesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğunu belirten baba Beytullah Kahraman, AYM’nin kararının teröristleri haklı gösterdiğini ve bunun dabüyük bir yanlış olduğunu ifade etti.


Baba Kahraman, "Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı ile belki de bizim çocuklarımız haksız duruma düşecek. Bu karar derhal gözden geçirilmeli. Şehit aileleri olarak bizde Cumhurbaşkanımız tepkisine katılıyoruz. Bu dış kaynaklı bir oyun. Benim oğlum görevdeyken ’Baba biz burada 7 düvel ile savaşıyoruz’ diyordu.Bizim oğlumuz vatan, bayrak ve ezan için şehit oldu" diye konuştu.


Şehit Hasan Kahraman’ın annesi Seviye Kahraman’da, "Türkiye’de hiçbir ayrım yokken bunlar ne yapmak istiyor. Şehit ailelerin görüşleri de alınsın. Bu akademisyenler evladını Doğu ve Günaydoğu’ya gönderdiler mi?. Kendileri okumuşlar büyük adam olmuşlar ama, Türkiye’yi bölmek için buralara gelmişler. Verilen kararı kesinlikle onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunun gereğini yapsın. Biz şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız.Benim oğlum vatan için şehit oldu. Ben her gün ağlıyorum. Ağlamadığım gün yok. Karar iptal edilsin" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    1. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    2. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    3. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    4. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    5. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    6. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    7. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    8. 550 bin çiftçinin hayatını..
    9. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    10. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    11. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    12. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    13. İşte tok tutan 8 besin
    14. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    15. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    16. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    17. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    18. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    19. Yunus Emre'nin katili aileden biri..
    20. Husiler Yemen'deki ilk..
    21. Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100..
    22. Zonguldak'ta silahlı kavga
    23. Husilerden Suudi Arabistan'a balistik..
    24. Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor
    25. Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını..
    26. İş dünyasından faiz indirimine destek
    27. Antalya’nın ilk jeotermal su kaynağı..
    28. Pamukkale Belediyesi temiz bir ilçe..
    29. Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü
    30. YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'