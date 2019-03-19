Kütahya’dan Adıyaman’daki polis pazarına yardım bağışı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Şube Müdürlüğü içerisinde açılan Polis Pazarına Kütahya’da bulunan bir firma tarafından yardım yapıldı.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün koordinesinde şubede açılan Polis Pazarında, kurum çalışanlarının evlerinde kullanmadıkları ürünler, alışveriş merkezlerinden alınan ürünler ve hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen ürünler Polis Pazarında yardıma ihtiyacı olan kişilere dağıtılıyor. Adıyamanlı İş Kadını Hayriye Ersoy’un girişimleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Polis Pazarı için Kütahya’da faaliyet gösteren bir firmadan çok sayıda kıyafet alındı. Firmadan alınan kıyafetleri alan Ersoy, sabah saatlerinde Polis Pazarına getirerek bağışladı. Burada İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper ve polis memurları tarafından İş Kadını Ersoy’dan alınan kıyafetler burada bulunan raflara dizildi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Altınşehir Polis Merkezi Amirliği bünyesinde polis pazarı açarak bunu Adıyamanlı vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Polis pazarımıza destekler devam ediyor. Bizler de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve onların değerli çocuklarını ihtiyaçları ile buluşturmak bizim için bir öncelik olmuştur.Adıyaman’ın emniyet ve asayişinin sağlarken aynı zamanda sosyal yardım hizmetlerinden de geri kalmamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Kütahya Porselen’in çok değerli yönetim kurulu başkanı Nafi Güral beyefendiye, eşleri Gülsüm Güral hanımefendiye ve bize aracılık yapan Hayriye Ersoy hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahipleri, lütfen buyurup gelsinler, polis pazarından ihtiyaçlarını karşılasınlar” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyamanlı İş Kadını Hayriye Ersoy ise, “Birlik ve beraberliğe çok büyük ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ve eşleri Gülsüm Güral’ın Kütahya’dan buraya uzanan sıcacık elleri çok anlamlı gerçekten. Bütün yıl boyunca birçok ile yaptıkları yardımlar gibi Adıyaman’a yardımları devam ediyor. Tabi ülke içerisindeki birlik beraberlik ve dayanışma ya da örnek teşkil etmiş oluyor. Bu vesileyle ben kendilerine teşekkür ediyorum. Emniyet müdürümüzün de yapmış olduğu bu çalışmayı yürekten kutluyorum. Umarım bu çalışma bütün Türkiye’de örnek teşkil eder ve devamı gelir” diye konuştu.