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Kütahya'daki şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit yakınlarına başsağlığı diledi- Şehit aileleri ve yakınları, arife günü şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:11
Kütahya'daki şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, protokol üyeleri, şehit aileleri ve yakınları, Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları, arife günü şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan ve millet için canlarını feda eden bütün şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini anlatan Toraman, şunları söyledi:

"Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah'ım hepsine rahmet eylesin. Şehitlerimizin uğruna mücadele ettikleri değerler için biz milletçe ve devletçe, bağımsızlığımız, birliğimiz, inancımız, maneviyatımız, hürriyetimiz için mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri, devletimize ve milletimize emanet. Biz daima onların yanında olmaya devam ediyoruz ve olacağız."

Mardin'de 14 yıl önce teröristlerce uğradığı saldırıda şehit olan Harun Kahya'nın babası İhsan Kahya, hüzünlü bir bayramı daha karşıladıklarını söyledi.

Oğlunun acısını hala yüreklerinde taşıdıklarını ifade eden Kahya, "Oğlumun yokluğuna alışmak mümkün değil. Ama sabrediyoruz. Cenabı Allah'ın takdiri diyoruz. Rabbim görevde olan güvenlik güçlerimizi korusun. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için mücadele ediliyor. Allah'ım onları korusun." diye konuştu.

İl Müftülüğüne bağlı görevliler de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Vali Toraman ve diğer protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:11
  1. Kütahya
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