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Kütahya'daki ev yangınında anne ile oğlu öldü

Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve engelli oğlu yaşamını yitirdi

19 Ocak 2019 Cumartesi 01:34
Kütahya'daki ev yangınında anne ile oğlu öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir evde çıkan yangında anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kalkan köyü Özdere Mahallesi'nde Mehmet İşlek'e ( 68) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran yangın sırasında evde bulunan Havva (67) ve engelli oğlu Halil İşlek (30) yaşamını yitirdi. Engelli Dilek İşlek (35) ise çevredekilerce son anda kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Simav Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemede, yangının sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 01:34
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