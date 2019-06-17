0553 313 94 23

"Kütahya’daki bu yanlış uygulama bir an önce düzeltilmeli"

Türkiye genelinde suçluların yakalanması için kurulan Plaka Tanımlama Sistemi (PTS), Kütahya’da hacizli araçların yakalanmasında kullanılıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
"Kütahya’daki bu yanlış uygulama bir an önce düzeltilmeli"

Türkiye genelinde suçluların yakalanması için kurulan Plaka Tanımlama Sistemi (PTS), Kütahya’da hacizli araçların yakalanmasında kullanılıyor.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla yaklaşık 6 aydan beri hacizli araçlar il genelindeki PST’ler kullanılarak yakalanıyor. Terör nitelikli, ikiz plakalı, çalıntı ve suçluların kullandığı araçların yakalanması için Türkiye genelinde kurulan sistemin, Kütahya’da hacizli araçların yakalanmasında kullanılması mağduriyetlere neden oluyor. İstanbul’dan hacizli aracıyla yola çıkarak Kütahya’ya gelene kadar yaklaşık 30 PTS’den geçmesine rağmen durdurulmayan sürücüler, Kütahya’daki PTS’lerden geçtiğinde polis noktasında durdurularak aracı bağlanıyor. Bu durum polisin asli görevinin dışında ek iş yükü meydana getirirken, aracının hacizli olmadığından haberdar olmayan vatandaşlar için de mağduriyet oluşturuyor.



"SAYIN VALİM, AİLELER GECE YARASI MAĞDUR EDİLİYOR"



Talimatın 24 saat boyunca uygulanması nedeniyle gece geç saatlerde içinde ailelerin olduğu hacizli araçlar bağlanarak aileler mağdur ediliyor. Tırıyla nakliyecilik yapan bir tır sürücüsü ise haberdar olmadığı 60 liralık borcu yüzünden aracının bağlandığı ve mağduriyet yaşatıldığı iddia edildi.Diğer illerde yapılmayan uygulamanın Kütahya’da yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar, durumun bir ön önce düzeltilmesini istiyor. Vatandaşlar, "Valimiz Ömer Toraman’ın durumu derhal el atmasını istiyoruz. İnsanları gece yarısı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Yanlıştan bir ön önce dönülmelidir" diye konuştular.


Vatandaşlar, diğer illerde olmayan uygulamapolisin borçluların değil suçluların peşinde koşması gerektiğini savundular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ataç’tan üreticilere geçmiş olsun ziyareti
    1. Başkan Ataç’tan üreticilere geçmiş..
    2. Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme..
    3. Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın..
    4. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz..
    5. Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma..
    6. Bodrum’da batan teknede 12 kişinin..
    7. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm,..
    8. Aracın motor kısmına giren kedi..
    9. Tollu’dan çocuklara karne hediyesi
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. "Esed rejimi İdlib çevresini ablukaya..
    12. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    13. Borsa ilk yarıda yükseldi
    14. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    15. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    16. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    19. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    20. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    21. Borsada günün ilk yarısı (2)
    22. Günün ilk yarısında şehir..
    23. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    26. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    27. Borsada günün ilk yarısı (1)
    28. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    29. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    30. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!