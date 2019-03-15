Kütahya’da Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışması

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışması”na katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine ayrıca Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik ödüllü “Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışması” Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonun Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarında ifade edildiği şekliyle ‘’zihin, ahlak, ruh ve duyguları bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek’’ için okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazarlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışması” online sınavı 12-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmış olup yarışmaya 35 ilden 445 sınıf 5290 öğrenci katılmıştır. Online sınav sonucu 3. ve 4. Sınıf kategorilerinden 5’er sınıf finale katıldı.

Yarışmanın 3. Sınıf finalistleri; Kütahya Tavşanlı Arslanbey İlkokulu 3-D Sınıfı birinci, Kırıkkale Merkez Hasan Ali Yücel İlkokulu 3-C Sınıfı ikinci, İstanbul Bahçeşehir Yenidoğu İlkokulu 3-A Sınıfı üçüncü, Niğde Çiftlik Divarlı Şehir Caner Erden İlkokulu 3-D Sınıfı dördüncü, Gaziantep Nizip Atatürk İlkokulu 3-D Sınıfı beşinci, 4. Sınıf finalistleri ise; Kütahya Atatürk İlkokulu 4-F Sınıfı birinci, Balıkesir Havran Ali Çetinkaya İlkokulu 4-B Sınıfı ikinci, Amasya Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu 4-E Sınıfı üçüncü, Kırıkkale Merkez Hasan Ali Yücel İlkokulu 4-C Sınıfı dördüncü, Niğde Çiftlik Divarlı Şehit Caner Erden İlkokulu 4-B Sınıfı beşinci oldu.

Yarışmayı başarıyla tamamlayarak derece alan öğrenciler ile öğretmenleri ödüllerini Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile il protokolünün elinden aldı.

Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması finaline Kütahya ValisiÖmer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.