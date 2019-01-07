Kütahya'da yarın okullar tatil mi | Kütahya 8 ocak salı kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Kütahya da yer aldı. Kütahya'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Kütahya'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kütahya'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Kütahya Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Kütahya'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kütahya'da okullar tatil mi?

Kütahya, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Kütahya Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kütahya Valiliği 7 Ocak pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Kütahya'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Kütahya Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.