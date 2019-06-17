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Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ kurulacak

Kütahya’da kamu düzenini bozan ya da kaçak yollarla ülkede bulunan yabancılar için geri gönderme merkezi kuruluyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:20
Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ kurulacak

Kütahya’da kamu düzenini bozan ya da kaçak yollarla ülkede bulunan yabancılar için geri gönderme merkezi kuruluyor.


Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan, tartışılan ve yabancı düşmanlığını körükleyen ’Kütahya’da mülteci kampı kurulacak’ iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kütahya Göç İdaresi İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kütahya’da mülteci kampı kurulmasının kesinlikle sözkonusu olmadığı bildirildi. Kurulacak merkezin mülteci kampı olmadığı, aksine ’Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ olacağı belirtildi.


Kütahya - Eskişehir karayolu yakınlarına kurulacak ve 400 kişi kapasiteli merkezde, kamu düzenini bozan ya da yasa dışı yollarla Kütahya’da yaşayan yabancıların sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasına kadar gözlem altında tutulacağı ifade edildi.


Avrupa Birliği’nce (AB) finanse edilen ve yüksek güvenlikli olarak kurulacak merkez inşaatının, 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:20
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