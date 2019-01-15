Kütahya'da ulaşıma kar engeli
Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşım yapılamıyor15 Ocak 2019 Salı 15:58
KÜTAHYA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.
İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, şehirler arası bağlantı yollarında ulaşım sağlanamıyor.
Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapanırken, ekipler araçların belli noktalardan ileriye geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan, Kütahya Otobüs Terminali'nden yolcu otobüslerinin de çıkışına izin verilmiyor.
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