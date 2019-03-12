Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. idaresindeki 43 VA 512plakalı otomobil ile Mesut Taşçı yönetimindeki 64 AB 319 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

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