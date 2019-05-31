Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 30'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücünün 11 yaşındaki kızı Mina Alyurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Reyhan ve diğer çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise 112 acil servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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