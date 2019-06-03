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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:45
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hafif ticari araçla servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Saygılı (44) yönetimindeki hafif ticari araç, Zafertepe Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez'in kullandığı 43 S 204 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Saygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Kesmez ile araçta bulunan Sema Şimşek, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:45
  1. Kütahya
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