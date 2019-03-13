0553 313 94 23

Kütahya'da taşlı sopalı kavga: 11 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı

13 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Kütahya'da taşlı sopalı kavga: 11 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.

İnköy Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah da kullanılan kavgada, taraflar birbirlerine balta, sopa ve taşlarla saldırdı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada A.P. silahla bacağından vuruldu, H.E, İ.E, H.E, H.E, Z.E, Y.Ö, F. Ö, B.Ö, M.D. ve A.D. ise darbedildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün kadın olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:18
  1. İnköy Mahallesi
  2. kavga
  3. Kütahya
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı
    1. İdlib'deki sığınmacı kampına hava..
    2. Cumhur İttifakı Efeler adayı Ümmet..
    3. Avustralya Kardinali George Pell 6 yıl..
    4. (Özel) Sokak köpeğine minibüsün çarpma..
    5. Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım..
    6. ByLock kullanıcısı olduğu tespit..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ..
    9. Kilis’te 6 aylık geçici iş için kuyruk..
    10. Çocuklardaki Duygusal Travma Ve Stres..
    11. Zorluoğlu’ndan Türkiye Gazetesi’ne..
    12. BEÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..
    13. Seyir halindeki aracın camından sarktı
    14. Döviz kurları
    15. Islıklı domuzluğu CHP üstlendi
    16. 14 yaşındaki çocuk, evine dönerken..
    17. Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ramazan..
    18. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yılı..
    19. Bitlis’te ’Çanakkale Ruhu ve Gençlik’..
    20. Başkan Atabay, mahalle temsilcileriyle..
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?