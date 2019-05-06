0553 313 94 23

Kütahya’da şehit ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Kütahya’da iki şehit yakını ve iki gaziye düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:59
Kütahya’da şehit ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Kütahya’da iki şehit yakını ve iki gaziye düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, bazı daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın okuduğu dua ile devam etti.


Törende şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız, şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel ile gaziler Cihan Özüak ve Ali Osman Karakoç’un özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit yakınlarına ve gazilere Vali Toraman tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi. Tören günün anısına fotoğraf çekinilmesi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:59
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK toplantısı
    1. AK Parti MYK toplantısı
    2. İzmir’de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
    3. Turizm sezonu öncesi Fethiye’de sahte..
    4. Gercüş’te araçlar koyun sürüsüne..
    5. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem..
    6. YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin..
    7. Bigadiç Belediyesinden 1000 kişilik..
    8. CHP Sözcüsü Öztrak: "Seçimle..
    9. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:..
    10. CHP Sözcüsü Öztrak: "Bu karara imza..
    11. CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "YSK,..
    12. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:..
    13. Otomobil, feribottan baraja uçtu
    14. Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan..
    15. Türk ressamdan, silahlı saldırıda ölen..
    16. "Pusulamız millet iradesi"
    17. Sakarya’da 1 kişinin öldüğü kavganın..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nin hukuk..
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik:..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye hem..
    21. AK Parti Sözcüsü Çelik: "TÜSİAD,..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Çözüm..
    23. YSK önünde içkili protesto girişimine..
    24. 622 hadisi ezberleyip birinci oldu
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik:..
    26. Bakan Gül’den YSK’ın İstanbul kararı..
    27. "Herkese düşen görev karara saygı..
    28. Dışişleri’nden "seçim" açıklaması
    29. Kosova’da ilk iftar coşkusu
    30. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum