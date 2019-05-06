Kütahya’da şehit ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Kütahya’da iki şehit yakını ve iki gaziye düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, bazı daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın okuduğu dua ile devam etti.

Törende şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız, şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel ile gaziler Cihan Özüak ve Ali Osman Karakoç’un özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit yakınlarına ve gazilere Vali Toraman tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi. Tören günün anısına fotoğraf çekinilmesi ile sona erdi.