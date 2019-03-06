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Kütahya’da ’Sanata Yön Yeren Kadınlar’dan sergi

Kütahya Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi sanatçılarının Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize ettiği ve ’Sanata Yön Veren Kadınlar’ isimli karma sergi, yoğun bir katılımla halkın beğenisine sunuldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:29
Kütahya’da ’Sanata Yön Yeren Kadınlar’dan sergi

Kütahya Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi sanatçılarının Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize ettiği ve ’Sanata Yön Veren Kadınlar’ isimli karma sergi, yoğun bir katılımla halkın beğenisine sunuldu.


Sera AVM’deki serginin açılış törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, MHP Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci ve kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı.


Kütahya Kültür Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Kadınlarımızın maddi ve manevi sorunlarını her platformda dile getirmeliyiz. Kadınlar, insanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. Kadınlar günü yılda bir gün olmamalıdır. Kadınları ikinci planda tutan toplumların ilerlemesi asla mümkün değildir" dedi.


Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi sanatçıları, Kütahyalılar’ın, çok sayıda bayan sanatçının eserlerinin yer aldığı karma sergiyi mutlaka ziyaret etmelerini istediler.


Kütahya Valisi Ömer Toraman da, Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu ifade etti.


Sergide Sebahat Sarıoğlu, Aynur Kinkav, Pakizer Doğan, Yıldız Abacı, Fatma Ökten, Zehra Aşman, Hakime Gülsoy, Fatma Pat, Özlem Zeyrek Özçay, Selime Öztürk Pehlivan, Ferihan İri, Fügen Yatır, Ayşe Kart, Selda Ünveren, Yasemin İşal, Hatice Tabakoğlu, Zeynep Cin, Seval Gedik Beydüz’ün eserleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:29
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