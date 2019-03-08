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Kütahya’da Sanat Festivali

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 ilden 85 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Kütahya Sanat Festivali” kapsamında sergi açılışı, koro ve orkestra konseri gerçekleştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 10:20
Kütahya’da Sanat Festivali

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 ilden 85 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Kütahya Sanat Festivali” kapsamında sergi açılışı, koro ve orkestra konseri gerçekleştirildi.


Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görüp tuvale döken 5 ilden 85 öğrencinin resimlerinin beğeniye sunulduğu “Şehir Sanatla Buluşuyor” sergisinin açılışıyla başlayan program “Dostluk Konseri” ve orkestra programıyla devam etti.


Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman, “Ülkemizin muazzam bir insan gücüne sahip olduğunu bir kez daha gördük. Hayatın her alanında ülkemiz çok daha iyi noktalara gidebilecek potansiyele sahip. Yeter ki gayret gösterelim, çalışalım. Bugün evlatlarımızla gurur duyduk. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:20
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