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Kütahya'da sahte para operasyonu

Semt pazarında piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

03 Ocak 2019 Perşembe 15:39
Kütahya'da sahte para operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da semt pazarında piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüpheli kişilerin Ali Paşa Mahallesi'nde kurulan pazardaki esnaflardan sahte para ile alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerden Emre K. (21), kaçmaya çalışırken üzerinde bulunan 300 lira sahte parayla Asım Gündüz Caddesi'nde yakalandı.

Diğer 4 şüphelinin bulunduğu otomobili kent merkezinde bulamayan ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi sayesinde otomobilin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde olduğunu belirledi.

Takibe alınan otomobili durduran ekipler, araçtaki İbrahim Y. (22), İlkay K. (24), Yasin B.Ş. (24) ve Mehmet S.Y'yi (25) gözaltına aldı.

Üst aramasında 47 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilen şüphelilerin, Kastamonu ve Karabük'te de piyasaya sahte para sürdükleri belirlendi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:39
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