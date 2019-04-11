Kütahya’da Polis Haftası coşkusu

Kütahya’da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Sosyal Yardım Derneği (POLEMDER) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Nazlıpınar’ın çelenk sunmasının ardından tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törene; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü sebebiyle, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’i makamında ziyaret eden Vali Ömer Toraman, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Polis Evi’ndeki yemek programıyla devam etti.

Programa Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, il protokolü üyeleri ve eşleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, emekli polis memurları, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.