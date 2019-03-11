0553 313 94 23

Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Pazartesi Pazar yeri açılışı gerçekleşti.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:49
Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Pazartesi Pazar yeri açılışı gerçekleşti.


Esnafların daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması ve vatandaşlarımızın daha rahat alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla Kütahya Belediyesi tarafından Ziraat Mahallesi’ne inşa edilen Pazartesi Pazar yeri düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.


Kütahya Belediyesi olarak yeni bir hizmeti daha vatandaşlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bundan 5 yıl önce vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Pazar yerimizin maliyeti yaklaşık 6 milyon civarındadır. Belediye Başkan adayı olduğumuz dönemde Pazar yerimiz ile ilgili Pazarcı esnafı kardeşlerimize böyle bir söz vermemiştik. Bu projemiz Belediye Başkanı seçildikten sonra eklediğimiz ilave projelerimizden sadece bir tanesi. Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz pazar yeri hakikaten bölgeye ve mahallemize değer katacak bir tesis. Tesisimizin şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını, esnaflarımıza ise hayır bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman’ın yaptığı dua sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Pazartesi Pazar yeri açılış kurdelesi kesildi.


Pazar yeri açılışının sona ermesiyle birlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, pazarcı esnaflarının tezgahlarını ziyaret ederek işlerinde hayırlı bol kazançlar diledi. Başkan Saraçoğlu daha sonra burada alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ederek onlara bez çanta hediye etti.


Törene AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:49
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta genç çiftin nişan yüzüklerini taktı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta genç..
    2. Havalandırmada mahsur kalan kediyi..
    3. Malatya'da kaçakçılık operasyonu! 2..
    4. Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı
    5. Vali Aykut Pekmez kurumlardan bilgi..
    6. Binali Yıldırım: “Etnik kimlik..
    7. Başkan Ergün:"Hiçbir zaman siyasi..
    8. HDP mitinginde skandal! Katil lehine..
    9. Pendik'te binanın çatısı alev alev yandı
    10. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    11. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    12. Sur Belediyesinden 140 personel..
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    14. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    15. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    16. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    17. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    18. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    20. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!