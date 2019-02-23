0553 313 94 23

Kütahya’da Osmanlı padişahları portre sergisi

Ressam Adil Özkan’ın “Osmanlı Padişahları Portre Sergisi” Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Galeri A’da Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın katılımıyla açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:23
Kütahya’da Osmanlı padişahları portre sergisi

Ressam Adil Özkan’ın “Osmanlı Padişahları Portre Sergisi” Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Galeri A’da Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın katılımıyla açıldı.


36 Osmanlı padişahının portre resimlerinin beğeniye sunulduğu sergi açılışına Vali Ömer Toraman’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, STK Temsilcileri ile sanatseverler katıldı.


17. kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirten Ressam Adil Özkan, “Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açtım. Kütahya’nın her taşının altında bir sanat yatar; ama giysiler, resimler, musiki ve el sanatlarıyla hepsi birlikte sanata yol verebilir. İşte bu musiki noktasında da konservatuarı açmamız lazım. Sayın Valimiz de Dumlupınar’a çok önem veriyor. Bizlerde tüm Kütahyalılar olarak Dumlupınar’ın bir Çanakkale olması için fazlasıyla önem vereceğiz. Kütahya’mızın prestij kazanması için bu konuda katkı sağlamak istiyoruz” dedi.



“KÜTAHYA SANATTA VE SANATÇI YETİŞTİRMEDE BİR KAYNAK”



Kütahya’nın kültür, tarih, sanat ve sanatçı şehri olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, Kütahya’nın önemli sanatçıları yetiştirmeye de devam ettiğini söyledi. Kütahya’nın sanatta ve sanatçı yetiştirmede bir kaynak olduğunu ifade eden Vali Toraman, “Burada çok kıymetli sanatçılarımız var. Halen de sanatçı yetiştirmeye devam eden bir yer. Bence bu çok önemli bir vasıf. Aynı zamanda sanatın muhtelif alanlarında sanatçı yetiştirmeyi başaran bir şehir. Birçok branşta birbirinden kıymetli sanatçılar üretmeye ve talebe yetiştirmeye devam ediyorlar. Bu da Kütahya’nın bu manada bir menba ve kaynak olduğunun göstergesidir. Bunun son tescillerinden birisi de Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınmasıdır. Adil Hocamın da on parmağında on marifet. Çiniyle başlayıp sanatın muhtelif alanlarında devam eden kıymetli sanatkarlarımızdan biri. Adil Hocamız Türk tarihinin büyük hocalarından ders ve feyz almış. Bugün yaptığı resimlere de tarih şuurunu yansıtmış. Bunlar inşallah layık olduğu yerlerde sergilenir ve genç kuşaklara tarih şuurunu aşılamada bir vesile olur. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.şallah layık olduğu yerlerde sergilenir ve genç kuşaklara tarih şuurunu aşılamada bir vesile olur. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:23
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı
    1. Batman'da "Işığın Mitolojisi"..
    2. Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal..
    4. Brezilya’dan gelen insan yardım..
    5. Eski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan için..
    6. Erdoğan: "Özellikle şehir planları..
    7. Beylikdüzü’ne lapa lapa kar yağdı
    8. İzmir ve Manisalı maden..
    9. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    10. ASÜ Rektörü Yusuf Şahin: "28 Şubat..
    11. Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu..
    12. Kırklareli'nde kar yağışı
    13. Voleybol: Toplu sonuç
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanlar şu..
    15. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    16. Kastamonu’da Yeşilçam Müzikleri..
    17. 'İzmir düşecek' paniği: CHP'li..
    18. Bartın’da sahte çek dolandırıcılığı..
    19. Manisa'da şüpheli ölüm
    20. Kütahya’da Osmanlı padişahları portre..
    21. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    22. Diyarbakır'da ev yangını: 1 ölü
    23. Antalya'da dolandırıcılık ve gasp..
    24. MKE Ankaragücü’nden isim sponsorluğu..
    25. İmamoğlu’dan Sultanbeyli’deki..
    26. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı..
    27. Sarı Yelekliler, 15. kez sokaklarda
    28. İstanbul beyaza büründü
    29. Otomobil 10 metreden dere yatağına..
    30. Sudan'da başbakanlığa Muhammed Tahir..
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu