Kütahya’da orman yangını Kütahya’nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bakırlı mevkiindeakşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına, Simav, Gediz Emet ve Şaphane Orman Bölge Şefliğine bağlı 15 adet arazöz, 4 adet tanker, bir dozer ve 3 adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerin de katıldığı yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım söndürme çalışmalarını takip ederek bilgiler aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

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