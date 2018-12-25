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Kütahya'da okullara kar tatili

Kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç tüm ilçelerdeki okullarda yarın eğitime ara verildi- Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak

25 Aralık 2018 Salı 21:30
Kütahya'da okullara kar tatili

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.

Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:30
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