Kütahya'da öğrenecek, Özbekistan'da öğretecek

Ülkesinde kaybolmaya yüz tutmuş çini sanatını öğrenmek ve gençlere aktarmak için Özbekistan'ın Semerkant kentinden gelen 27 yaşındaki Mehroj Bobomurodov, Kütahya'da "Efsane Mehmet" olarak bilinen Kültür ve Turizm Bakanlığı seramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırım'dan eğitim alıyor.

Bobomurodov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan'da çini sanatının 700 yıl öncesine dayandığını belirterek, ülkede çini sanatında ilerleme sağlanamadığı için yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasına girdiğini söyledi.

Çocuk yaşlardan beri çini ve seramiğe ilgi duyduğunu belirten Bobomurodov, şöyle konuştu:

"Özbekistan'da sanatçılara ve ustalara devlet tarafından büyük destekler sağlanıyor. Özellikle çini sanatını öğrenmek isteyen çok kişi var. Ancak öğretecek usta konusunda eksiklik var. Mehmet usta ile Taşkent'teki İpekyolu Festivali'nde tanıştık. Orada yaptığı çalışmaları gördük. Kendisini Semerkant'ta misafir ederek çini sanatını öğretmesini istedik. Orada kısa süre verdiği eğitim yeterli olmadığı için ben de bu sanatı öğrenmek amacıyla çinileri dünyaca ünlü olan Kütahya'ya geldim."

Bobomurodov, ilk eğitimini çininin altyapısını oluşturan çark torna üzerine aldığını ifade etti.

35 gün sürecek eğitimde çini çamurunu şekillendirmeyi öğreneceğini anlatan Bobomurodov, "Çarkta vazolar, sürahiler ve kaseler yapabiliyorum. Daha sonraki süreçte ise çininin diğer aşamaları olan desen ve boyama üzerine eğitim alacağım. Ülkeme bir çini ustası olarak dönüp bu sanatı önce çocuklarıma, sonra da başkalarına öğreteceğim. Kaybolmaya yüz tutmuş çini sanatını Özbekistan'da yeniden canlandırmaya çalışacağım." dedi.

- "Mehroj çark ve tornayı öğrenen bir usta olarak ülkesine dönecek"

Mehmet Yıldırım da 40 yıl icra ettiği sanatını kuşaktan kuşağa aktarmaya çalıştığını ve aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmak için dünyanın çeşitli yerlerindeki fuar ve festivallere katıldığını anlattı.

Çini sanatının gelecek nesillere aktarılması için usta yetiştirmeye devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Tam 40 yıl hem sanatımı icra ettim hem de bu arada sayısız insan yetiştirmek nasip oldu. Çininin altyapısını oluşturan çark torna sanatını, bize gelen sancağı aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de sergiler aracılığıyla tanıtmaya, yeni ustalar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 30 usta yetiştirdim." diye konuştu.

Mehroj'a hızlı bir eğitim vereceğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mehroj, gelir gelmez çark torna tezgahına oturdu ve 10 günde büyük mesafe katetti. Şu anda 33 santimetre bir vazo yapmayı başardı. Kendisine 35 gün boyunca burada ders vereceğiz. Vereceğimiz eğitimin sonunda Mehroj çark ve tornayı öğrenen bir usta olarak ülkesine dönecek. Orada bu sanatı öğretecek. Biz burada elektrikli çark kullanıyoruz. Özbekistan'da halen ayak çarkı kullanılıyor. Çini sanatı, kardeşimizin vesilesiyle tohumlar atılarak yeniden canlanmaya başlayacak."