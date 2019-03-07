Kütahya’da ’O köy artık uzak değil’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde birlikte yürüttüğü "Orda bir köy var uzakta" projesi ile Kütahya Merkeze bağlı İhsaniye Köyü’nde öğrenciler Badminton ile tanıştılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde birlikte yürüttüğü "Orda bir Köy Var Uzakta" projesi ile Kütahya Merkeze bağlı İhsaniye Köyünde öğrenciler Badminton ile tanıştılar.Badminton Kütahya il temsilciliği tarafından daha önceden belirlenen köy okuluna giderek federasyon tarafından gönderilen Badminton ekipmanları teslim eden ve tanıtan Selim Dündar projenin amacının Badminton sporunu sevdirmek ve çocukların spor yapmalarını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Dündar, “Projemizin adı ‘Orada bir köy var uzakta’ proje. Badminton Federasyonu 81 ilin köylerine badminton malzemeleri göndererek bu sporunu sevdirmek ve çocukların spor yapmalarını yaygınlaştırmak amacı ile bir proje başlatıldı. Bizde merkez İhsaniye Köyünü belirledik ve malzemelerimizi teslim. İnşallah bundan sonrada bu köyümüzde badminton oynanmaya devam edecek. Projeden öğrencilerde çok memnun kaldılar, çok sevindiler. Çoğu bu sporla ilk kez karşılaştılar.İnşallah daha güzel oyunlarda yapacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Badminton sporunu ilk kez gördüklerini söyleyen öğrencilerden Zeynep Çan, “Badminton’u buraya gelince öğrendim ve çok güzel bir oyun, çok sevdim” diye konuştu.

Badminton sporunu önceden bildiğini ancak daha önce hiç oynadığından bahseden öğrencilerden Samet Öztürk, "Badminton sporunu önceden biliyordum ancak hiç oynamamıştım. Arık bizim köyümüze de geldi. Çok sevinçliyim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Okul Beden eğitimi öğretmeni Didem Ersezen ise, “Badminton sporunu ben biliyorum ancak imkansızlıklardan dolayı bunu önceden öğrencilerime bunu anlatamamıştım. Proje kapsamında bizim okulumuza geldikleri için federasyona ve il temsilcilerine teşekkür ederim. Artık bizi köyümüzden de başarılı sporcular çıkacak" şeklinde konuştu.