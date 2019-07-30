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Kütahya’da müzikle tedavi

Kütahya’da, Kültürel Müzikleri Araştırma Rehabilitasyon Akademisi (KÜMATRA) törenle hizmete sunuldu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:51
Kütahya’da müzikle tedavi

Kütahya’da, Kültürel Müzikleri Araştırma Rehabilitasyon Akademisi (KÜMATRA) törenle hizmete sunuldu.


Mithat Paşa Caddesi üzerinde faaliyete başlayan akademide, müzikle terapinin yanı sıra mobil kayıt da yapılabildiği belirtildi.


KÜMATRA Yetkilisi Ahmet Ürütük, söz konusu akademinin patentinin kendilerinde olduğunu ifade etti.


Ürütük, "Geçmişte de Anadolu’da müzikle tedavi merkezleri vardı. Müzikle tedavi yöntemini en fazla uygulayanlar Selçuklular ve Osmanlı’ydı. Müzikle tedavi yöntemi Osmanlılar döneminde zirveye ulaştı. Başta Edirne olmak üzere Kayseri, Sivas, Amasya, Manisa ve Bursa’da tedavi merkezleri kuruldu. Sultan II. Beyazid’in Edirne’de 1488 yılında yaptırdığı darüşşifada, yani o dönemin hastanesinde hastaların su sesi ve müzikle tedavi edilmesini emrettiği bilinir. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde “ruh hastalarının nasıl müzikle tedavi edildiğini” yazar. Evliya Çelebi’nin anlattıklarına göre, darüşşifanın hekimbaşısı, hastalarına öncelikle çeşitli müzik makamları dinletip, kalp atışlarının hızlanmasına ya da yavaşlamasına bakarmış. Duruma göre uygun melodiyi belirleyip, sonra tedaviye başlarmış. Yine Çelebi, aynı eserde hafıza ve hatıraları güçlendirmede ısfahan; aşırı hareketli, heyecanlı hastaları sakinleştirmede rehavi; sıkıntılı, karamsar, durgun ve neşesiz hastalara da kuçi makamının iyi geldiğini belirtmiş" diye konuştu.


Ürütük, tüm Kütahyalılar’ı akademiye bemlediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:51
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