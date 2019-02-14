Kütahya’da ‘Minik 112’ ekibinden öğrencilere eğitim Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü “Minik 112” Ekibinin İlkokul 3.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü “Minik 112” Ekibinin İlkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlere devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla İlkokul 3. sınıf düzeyinde verilecek olan eğitimler kapsamında Dumlupınar İlköğretim Okulu ve Özel Kadir Özkanat İlköğretim Okulu“Minik 112” ekibince ziyaret edildiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,” Minik 112 ekibimiz öğrencilere hangi durumlarda acil sağlık hizmetlerine gerek duyulduğunu, bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, 112 Acil çağrı merkezinin gereksiz aranmasının ne tür sonuçlar doğurduğunu ve trafikte ambulansa yol vermenin önemini anlattı; ambulansı gezdirerek hediyeler dağıttı. Eğitimlere eğitim yılı boyunca planlamalar doğrultusunda devam edilecek” dediler.

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