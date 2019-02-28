0553 313 94 23

Kütahya’da mahalle bekçileri göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100çarşı ve mahalle bekçisinden 73’ü Kütahya’da göreve başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
Kütahya’da mahalle bekçileri göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100çarşı ve mahalle bekçisinden 73’ü Kütahya’da göreve başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Kütahya’da açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 100 Mahalle ve Çarşı bekçisinden 73’ü düzenlenen törenle göreve başladı. Kütahya Polis evinde düzenlenen programda konuşan Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Kütahya, görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileriyle hizmetini yürütecek hale geldi. İnşallah 100 kişilik kadroyu en etkin şekilde kullanmaya başlayacağız. Fakat bu 100 kişiyle sınırlı olmayacak. Sayın Bakanımızın kadroların artırılması noktasında talimatları oldu. Kütahya’mızda da ikinci etapta yeni kadrolar ihdas edilmesiyle sayımız daha da artacak” dedi.



“VAZİFEYE ATILMAKTAN İMTİNA ETMEYİN”



Türk Emniyet Teşkilatının köklü ve tarihi birikimiyle güçlü bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, teşkilata mensup olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.


Bekçileri tebrik ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Toraman, özveri ve fedakarlık içerisinde hizmet edilmesi gerektiğini kaydetti.


Emniyet Teşkilatının çarşı ve mahalle bekçileriyle gücüne güç kattığından söz eden Vali Toraman, “İnşallah daha da güçlenecek. Pek çok şehit veren, gazileri olan bir teşkilat. Şehitlik ve gazilik rütbesi bizim için rütbelerin en üstünüdür. Dolayısıyla bu rütbeleri edinmiş teşkilat mensuplarıyla yan yana omuz omuza görev yapacaksınız. Vazifenizi yürütürken tüm birimlerle iş birliği içerisinde olacak, destek alacaksınız. Fedakarlıkla, özveriyle, gayretle milletin ve devletin bekası için çalışan bu teşkilata hoş geldiniz. Aynı fedakarlığı, gayreti ve özveriyi sizlerin de göstereceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Kendi güvenliğinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin ama vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için vazifeye atılmaktan imtina etmeyin, cesaretinizi kaybetmeyin. Vatandaşımız bunu görev yaptığınız her yerde müşahede etsin, sizinle gurur duysun. Milletimiz yaptığınız çalışmaların manevi olarak karşılığını gösterecektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi mi?
    1. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    2. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    3. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    4. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    5. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    6. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    7. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    8. Başıboş köpekler korku salıyor
    9. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    10. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    11. (Özel) Azmin zaferi
    12. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    13. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    14. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    15. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    16. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    17. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    18. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    19. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    20. Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü