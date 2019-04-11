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Kütahya’da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:27
Kütahya’da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kütahya’da, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak’ta meydana gelen olayda, Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başlarken kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada, iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgayı da polis ekipleri güçlükle önledi. Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:27
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