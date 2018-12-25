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Kütahya’da "kartopu savaşı"

Sosyal paylaşım sitelerinde yapılan duyuru ile Zafer Meydanı'nda bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup kartopu oynadı

25 Aralık 2018 Salı 22:10
Kütahya’da "kartopu savaşı"

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, kar yağmasını fırsat bilen ve sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup, kartopu oynadı.

Riders 43 Motor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerinden "kartopu savaşı" çağrısına uyan grup, saat 21.00 sıralarında Zafer Meydanı’nda toplandı.

Kulüp üyeleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, kartopu oynadı

Kulüp Başkanı Yasin Ergül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışını eğlenerek karşılamak istediklerini belirtti.

Ergül, "Kar yağışından dolayı motosiklete binemiyoruz. Kulüp olarak kartopu oynama etkinliği düzenledik. Burada kentimizin simgesi 'Vazo Meydanı'mızda arkadaşlarımızla kartopu oynayarak eğleniyoruz. Çağrımıza kulak verip buraya gelen herkese de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Mustafa Esen, kar yağışı ile güzel manzaralar oluştuğunu, şehrin simgesi vazo önünde fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar ise kardan adam yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:10
  1. "kartopu savaşı''
  2. kar yağışı
  3. Kütahya
  4. Zafer Meydanı

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