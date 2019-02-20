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Kütahya'da kara yolunda çökme

Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolu, bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle kapatıldı. - Ulaşım eski kara yolundan sağlanıyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
Kütahya'da kara yolunda çökme

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolu, bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolunun Günlüce köyü yakınındaki kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Bölgede yaklaşık 100 metrelik bir alanda yaşanan olayın ardından kara yolunun ortasında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ilçeler arasındaki ulaşım eski kara yolundan sağlanmaya başlandı. Karayolları ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, Emet'te yaşayan Ali Er, yoldaki çökme nedeniyle Emet Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Er, yaptığı açıklamada, geçen sene açılan Emet-Tavşanlı kara yolunda 3 kez çökme yaşandığını belirterek, yolu inşa eden firmanın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
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