Kütahya'da kan donduran olay! Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ağabeyinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü, eşi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükaslıhanlar köyünde yaşayan Mehmet (73) ile kardeşi Hakkı Yüksel (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet, kardeşi Hakkı ve yengesi Rukiye Yüksel'e (60) bıçakla saldırdı. Hakkı Yüksel, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan yengesi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Yüksel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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