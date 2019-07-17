Kütahya’da kaçak parfüm operasyonu
Kütahya’da, 262 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Kütahya’da, 262 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan ülkeye getirildiği belirlenen 262 gümrük kaçağı parfüm ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü F.T., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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