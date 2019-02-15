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Kütahya’da ’İlahiyat akreditasyon ölçütleri’ çalıştayı

İlahiyat Akreditasyon Ajansı tarafından düzenlenen İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı Kütahya’da başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 23:01
Kütahya’da ’İlahiyat akreditasyon ölçütleri’ çalıştayı

İlahiyat Akreditasyon Ajansı tarafından düzenlenen İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı Kütahya’da başladı.


İlahiyat programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak, eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’de ilk kez Kütahya’da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın (İAA) düzenlediği "İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı" Kütahya Belediyesi yeni Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir’in açılış konuşması ile başladı.


İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydemir, "İslami ilahiyat alanında bir akreditasyon ajansı sadece Türkiye’de kuruldu. Biz bu alanda dünyada ilk olma özelliğini taşıyoruz. İslami ilahiyat alanında bir akreditasyon ajansı sadece Türkiye’de kuruldu. Biz bu alanda dünyada ilk olma özelliğini taşıyoruz. Biz ajans olarak Türkiye kaynaklı bir müessese olarak dünyadaki benzeri kuruluşları akredite etme şansımız olacak. Kalite kesinlikle bir formasyon, bir ilave yük, bir kırtasiye işi değildir. Kalite işi kolaylaştıran, süreci belirli kılan, sonuca odaklı, keyfiyeti ve keyfiyete dair uygulamaları ortadan kaldıran, sorumlulukları takdir eden ve belirleyen bir süreçtir" diye konuştu.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da eğitimin iyileşmesi için yukarıdan başlamak gerektiğini ve öğretmen niteliğinin daha fazla olması olmasını istediklerini dile getirdi.


Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "İnşallah uzun yıllar bu gibi çalışmalara ev sahipliği yapmasını ve bu gibi çalışmaların burada yapılmasını temenni ediyorum. 7000 Yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Tarihi, Kültürü, Çinisi, Termal Turizmi ile bir açık hava müzesi olan şehrimizde sizleri misafir etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu çalıştaylar Türkiye açısında çok önemli. Hem diyanet hem de İlahiyat Fakültelerinin İslam konusunda öncülük yapamadıklarını halka inemediklerini ve bu açığı da farklı bir şekilde cemaatlerin kapattığını onların insanları yönlendirdiğini geçtiğimiz yıllarda hep birlikte gördük ve bunun acısını da biz 15 Temmuz’da Türkiye olarak yaşadık. İnşallah bundan sonra bu çalıştaylar neticesinde böyle durumlarla karşılaşmamamızı ümit ediyorum. Bu noktada sizlere önemli görevler düştüğünü önemli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı’nın ülkemiz ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:01
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