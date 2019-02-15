Kütahya'da "İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri" çalıştayı

KÜTAHYA (AA) - İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydemir, "İslami ilahiyat alanında bir akreditasyon ajansı sadece Türkiye'de kuruldu. Biz bu alanda dünyada ilk olma özelliğini taşıyoruz." dedi.

İAA tarafından Kütahya'da organize edilen "İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri" çalıştayının açılış töreninde konuşan Aydemir, yapılacak görüş alışverişleriyle ilahiyat alanında akreditasyon ölçütlerinin belirleneceğini söyledi.

Geçen yıl kurulan ve dünyada ilk olan İAA'nın İslami ilahiyat alanında eğitime nitelik, kalite getireceğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"İslami ilahiyat alanında bir akreditasyon ajansı sadece Türkiye'de kuruldu. Biz bu alanda dünyada ilk olma özelliğini taşıyoruz. Biz ajans olarak Türkiye kaynaklı bir müessese olarak dünyadaki benzeri kuruluşları akredite etme şansımız olacak. Kalite kesinlikle bir formasyon, bir ilave yük, bir kırtasiye işi değildir. Kalite işi kolaylaştıran, süreci belirli kılan, sonuca odaklı, keyfiyeti ve keyfiyete dair uygulamaları ortadan kaldıran, sorumlulukları takdir eden ve belirleyen bir süreçtir."

Aydemir, dolayısıyla akreditasyon sonuçları itibarıyla da verimlik ve şeffaflık getireceğini belirtti.

İAA'nın İlahiyat alanında akreditasyon eksikliğini gidereceğini dile getiren Aydemir, "Mühendislik ve tıp programları da dahil Türkiye'de akredite olan fakültelerin sayısı henüz yüzde 10'u dahi aşmadı. Yani yüksek öğrenim programlarının yüzde 90'ı henüz akredite değil." diye konuştu.

- "MEB olarak kaliteyi artırmak için çalışmalar yaptık"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da eğitimin iyileşmesi için yukarıdan başlamak gerektiğini ve öğretmen niteliğinin daha fazla olmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Müdürlük olarak kaliteye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, "2017'de imam hatip liseleri ve uluslararası imam hatip liseleri vizyon belgesini ortaya koyduk. Sayın bakanımızın da desteğiyle 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde bizim vizyon belgesindeki bazı görüşler yer alıyor. Bu kapsamda okullarda nitelik çalışmaları yürütüyoruz. Kalite takip sistemi diye bir sistemi kurguladık ve yaklaşık 2,5 yıldan beri de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

- "Artık niteliğini artırmak aşamasındayız"

Kütahya Valisi Ömer Toraman ise dünyada İslami ilahiyat alanında ilk kez kurulan İAA'nın Kütahya'yı öncü olan bir kent haline getirdiğini dile getirdi.

Akreditasyonun kaliteyi artıracağını belirten Toraman, "Akreditasyon çalışmaları işimizi iyi yapma arzumuzun nişanesidir. Özellikle genel eğitimde ve yüksek öğrenimde çok büyük mesafeler kat ettik. Bu daha çok nicel bölümü ağır basan bir mesafe. Çok sayıda okul, üniversite açtık, öğrencilerimiz arttı. Sayısal olarak çok ilerledik. Artık niteliğini artırmak aşamasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da eğitime kalite getirecek bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülke genelindeki ilahiyat fakültelerinde görev yapan çok sayıda akademisyen, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin katıldığı çalıştay, 2 gün sürecek.

