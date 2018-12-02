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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

02 Aralık 2018 Pazar 16:02
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mevlüt Akyel yönetimindeki 10 EV 885 plakalı otomobil, Doğa köyü yakınlarında Ekrem Gümüş'ün kullandığı 06 TFK 32 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Rahime Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:02
  1. 1 ölü
  2. 5yaralı
  3. Kütahya
  4. trafik kazası

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