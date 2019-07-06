0553 313 94 23

Kütahya’da geçen yıl 8 sinema salonunda 148 film gösterildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK)AB uyum ve Resmi İstatistik Programı çalışmaları çerçevesinde sinema ve tiyatro istatistiklerine göre; Kütahya’da 2018 yılında 8 sinema salonunda 148 film gösterildiği açıklandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
Kütahya’da geçen yıl 8 sinema salonunda 148 film gösterildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK)AB uyum ve Resmi İstatistik Programı çalışmaları çerçevesinde sinema ve tiyatro istatistiklerine göre; Kütahya’da 2018 yılında 8 sinema salonunda 148 film gösterildiği açıklandı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2018 yılında Kütahya’da 8 sinema salonunda bin 418 koltuk bulunduğunu, Kütahya’nın Türkiye’de en fazla sinema salonuna sahip 54., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumda olduğunu ifade etti.


Akyol,” Gösterilen film sayısında, Kütahya toplam 148 film ile Türkiye’de en fazla film sayısına sahip 56., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. Seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 333 bin 557 seyirci ile Türkiye’de en fazla seyirciye sahip 34., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumundadır. Kütahya’da gösterilen filmlerin yüzde 44,6’sı yerli, yüzde 55,4’ü yabancı olup, seyircilerin yüzde 71,4’ü yerli filmleri, yüzde 28,6’sı yabancı filmleri tercih etmiştir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında ise 2018 yılında sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı en yüksek olan il 157 sinema salonu, 3 bin 860 film ve 4 bin 522 126 seyirci ile İzmir ili olurken, sinema salonu ve gösterilen film sayısı en düşük olan il 8 salon ve 148 film ile Kütahya, seyirci sayısı en düşük olan il ise 311 bin 247 seyirci ile Uşak olmuştur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
    1. Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin..
    2. (Güncellendi) Düzce’de 2 kişiyi..
    3. 8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı
    4. Sivas’ın Gürün ilçesi Devlet..
    5. DSP Lideri Önder Aksakal'dan seçim..
    6. 10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
    7. Fenerbahçe'de ikinci Simon Kjaer..
    8. Mahalleli ayağı kopan leyleğin..
    9. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu:..
    10. Söke’de kadın girişimcilerden kadın..
    11. Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına..
    12. Milattan önceki Trabzon’u..
    13. İtalyan otomobil mirası Torina'da..
    14. İran'dan İngiltere'ye misilleme..
    15. Caminin baş tacı misafirleri
    16. ANKA’nın mirasçısı Aksungur İHA
    17. Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen..
    18. Tarım araç ve gereçleri için Kiçir’e..
    19. Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
    20. Kütahya’da geçen yıl 8 sinema..
    21. Hisarcık’ta ağır tonajlı araçların..
    22. Gazişehir Gaziantepli futbolcular,..
    23. ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki..
    24. Van’dan Lübnan’a ihracat
    25. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun..
    26. BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma"..
    27. Sivasspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    28. CHP’li belediyelere suç duyurusu!..
    29. (Özel) 100 motorla düğün konvoyu
    30. Anneler, sapkın projenin kıskacında
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!