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Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi vefat etti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)tarafından yayınlanan ölüm İstatistikleri 2018 yılı sonuçlarına göre; 2018 yılında gerçekleşen 4 bin 617 ölüm ile Kütahya’nın Türkiye’de en yüksek ölüm sayısına sahip 28.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:37
Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi vefat etti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)tarafından yayınlanan ölüm İstatistikleri 2018 yılı sonuçlarına göre; 2018 yılında gerçekleşen 4 bin 617 ölüm ile Kütahya’nın Türkiye’de en yüksek ölüm sayısına sahip 28., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumunda olduğu açıklandı.


Türkiye’deki ölümlerin yüzde 1,1’nin Kütahya’da gerçekleştiğini ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” 2018 yılında Kütahya’daki kaba ölüm hızı binde 8,0 olarak gerçekleşmiş olup Kütahya, bu değerle Türkiye’de en yüksek kaba ölüm hızına sahip 12., Ege Bölgesi illeri arasında 1. il konumundadır” dedi.


Akyol, ”Kütahya ilçelerine bakıldığında gerçekleşen ölüm sayısı en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla; Merkez bin 620, Tavşanlı 762, Simav 693, Gediz 452, Emet 229, Altıntaş 174, Domaniç 165, Hisarcık 132, Aslanapa 112, Şaphane 91, Çavdarhisar 88, Pazarlar 58, Dumlupınar 41 şeklindedir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında ölüm sayısı en yüksek olan il 26 bin 458 ölüm ile İzmir olurken, en düşük olan il 2 bin 604 ölüm ile Uşak’tır. Kaba ölüm hızı en yüksek olan il ise binde 8,0 ile Kütahya iken en düşük olan il binde 5,8 ile Muğla olmuştur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:37
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