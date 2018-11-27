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Kütahya'da gasp ve cinsel saldırı iddiası

Tavşanlı ilçesinde mesire alanında darbedip, cinsel saldırıda bulundukları çiftin cep telefonu ve parasını alıp kaçtıkları öne sürülen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 13:29
Kütahya'da gasp ve cinsel saldırı iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mesire alanında darbedip, cinsel saldırıda bulundukları çiftin cep telefonu ve parasını alıp kaçtıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi yakınlarındaki Şabandede mesire alanına giden M.E. (30) ve Z.A. (37), otomobilde bulundukları sırada yanlarına 4 kişi geldi. M.E'yi darbedip Z.A'ya basit cinsel saldırıda bulunan şüpheliler, cep telefonları, cüzdanlar ve bir bileziği gasbederek kaçtı.

Yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden M.E, "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayarak ihbarda bulununca bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerinin kimliğini belirleyerek, adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar Süleyman Uğur Ç, Erhan K, E.T. ve A.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Uğur Ç. ve Erhan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, değer şüpheliler E.T. ve A.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:29
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