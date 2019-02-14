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Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 22:43
Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen zanlılara yönelik yaptığı operasyonda yakalanarak adliyeye çıkartılan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 22:43
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