Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen zanlıların yapılan operasyonda yakalamıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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