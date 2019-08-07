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Kütahya’da e-imar uygulaması başladı

Kütahya Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla e-imar dönemini başlattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Kütahya’da e-imar uygulaması başladı

Kütahya Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla e-imar dönemini başlattı.


İmar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulaması Kütahya Belediyesi ve Netcad işbirliğinde hizmete sunuldu.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "e-imar uygulaması kapsamında belediye bünyesinde güncellenen imar planları ve kadastro bilgilerine ait sözel ve görsel veriler, vatandaşların belediyeye gelmesine gerek kalmadan imar planlarına internet üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Hayata geçirilen e-imar uygulaması ile İmar Planları kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlarımız imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için; ister ada-parsel isterlerse adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlanacaktır. Kütahya Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kutahya.bel.tr adresinden e-imar linkini kullanarak masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil giriş sağlanabilecek olup, elde edilen veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Söz konusu verilerin yasal hükümlülüğü bulunmamaktadır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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