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Kütahya'da düğünde silahla yaralama

Tüfekle rastgele ateş açılması sonucu biri gazeteci 2 kişi yaralandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:28
Kütahya'da düğünde silahla yaralama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünde tüfekle rastgele ateş açılması sonucu biri gazeteci 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emet Doğanlar köyünde düğün merasiminin yapıldığı meydandaki bir evin terasından eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, düğün alanında bulunan Anadolu Ajansı'na da haber üreten gazeteci Ali Eroğlu (37) ile arkadaşı Rıza Narşap'a (37) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına çok sayıda saçma isabet ederek yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Bekir K'nın (23), çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını dile getirerek, "Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım. Saçmaların biri bacak kemiğinin kırılmasına neden olmuş. Şüpheliden şikayetçi olduk ve gerekli cezayı almasını istiyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:28
  1. Düğün
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  4. silahla yaralama

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