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Kütahya'da dereye atık döküldüğü iddiası

Soğucak köyü muhtarı Niyazi Karakuş:"Deredeki balıklar çoğalmaya başlamıştı. Şimdi derede neredeyse balık hiç kalmadı. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz"

17 Ocak 2019 Perşembe 14:31
Kütahya'da dereye atık döküldüğü iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir çiftlikten bölgedeki dereye bırakıldığı öne sürülen atığın çevreye zarar verdiği iddia edildi.

Soğucak köyü muhtarı Niyazi Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün içinden geçen Balıklı Dere'ye yakındaki bir çiftlikten atık boşaltıldığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayette bulunduklarını belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Daha önce işletmeye ceza uygulandı ancak buna rağmen dereye zaman zaman yine atık boşaltmaya devam ediyorlar. Deredeki balıklar çoğalmaya başlamıştı. Şimdi derede neredeyse balık hiç kalmadı. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz. Burada herkesin sağlığıyla oynuyor. Burada hayvancılık yapan arkadaşların kuzuları bu sene hep telef oldu. Burada balık, kurbağa hiçbir şey yaşamıyor artık. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçiler."

Köyde yaşayan Şeref Karakuş da dere suyunu içen hayvanların hastalandığını ileri sürdü.

Hayvancılık yapan Aziz Uslu ise sudan dolayı hastalanan 9 küçük baş hayvanının telef olduğunu iddia ederek, "Çeşmeler dondu, dereden de hayvanlar su içmiyor. Şu an şebeke suyu ile hayvanlarımızı suluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de köylülerin şikayetçi olduğu işletmeyle ilgili daha önce yasal işlemlerin yapıldığını, gelen son şikayetle ilgili de inceleme başlatıldığını bildirdi.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:31
  1. Atık
  2. çevre
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