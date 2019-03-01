Kütahya'da çöp dolu evde temizlik Yaklaşık 3 gün sürecek çalışmalarda evden 10 ton çöp çıkarılacağı tahmin ediliyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yaşlı bir adamın yaşadığı 3 katlı binada bulunan yaklaşık 10 ton çöpün temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki binada oturan 80 yaşındaki adamın çocukları, babalarının evindeki çöplerin temizlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılığın talimatı üzerine söz konusu adrese giden Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 katlı binadaki merdiven boşlukları dahil tüm odaların tavana kadar çöp dolu olduğunu belirledi. Bunun üzerine Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 personel ile evde temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 ton çöp olduğu tahmin edilen evdeki temizlik çalışmalarının 3 gün sürmesi bekleniyor. Evdeki çöpleri, yaşlı adamın psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir oğlunun topladığı iddia edildi.



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