Kütahya'da cipin çarptığı yaya öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, cipin çarptığı yaya kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 06 EY 6205 plakalı cip, Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Safa'ya (50) çarptı.

Ağır yaralı olarak 112 acil servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Safa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.D. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.