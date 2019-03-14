Kütahya’da cenaze hizmetleri kursu

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cenaze Hizmetleri Kursu açıldığı bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, toplumda cenaze hizmetleri ile ilgili var olan ihtiyacın karşılanması ve cenaze hizmetlerinin dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla açılan kursa 55 bayan, 19 erkek olmak üzere 74 kursiyerin devam ettiğini bildirdi. Ezen, "Programı başarı ile bitiren kursiyerin cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olması ve bunları uygulayabilmesi ve cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır” dedi.