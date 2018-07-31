Kütahya'da çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

Kaza, Pazarlar ilçesi Akşinik köyünde meydana geldi. Evin önünde çapa motorunu çalıştırdıktan sonra elbisesine takılan demir çubuk 10 yaşındaki Mesut Özdemir'i çapa motorunun altına aldı. Yaz tatili için Akşinik köyüne gelen Uşak Ergenekon Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mesut Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi olay yerine çağrılan ambulansla Simav Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.